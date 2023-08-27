بعشر لاعبين..ليفربول يهزم نيوكاسل بأقدام نونيز في الدوري الإنجليزي

صلاح يصنع هدف الفوز

أنتهت مجريات مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بفوز الريدز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أنتوني جوردن لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 25، وظل أصحاب الأرض مسيطرين على مجريات الشوط الأول.

وفي الدقيقة 28 تعرض قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك للطرد بعد إعاقته للاعب إسحاق مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وفي الشوط الثاني جاء بشكل أفضل نسيبا لليفربول، وفي الدقيقة 81 سجل نونيز هدف التعادل لصالح الريدز، قبل أن يضيف نفس اللاعب هدف التقدم قبل نهاية اللقاء، بعد تمريرة حريرية من محمد صلاح، ليقتنص الريدز الثلاث نقاط.

رفع ليفربول رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع فيما يظل نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.