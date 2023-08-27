نونيز يسجل التعادل لليفربول أمام نيوكاسل

سجل ليفربول هدف التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز دراوين نونيز مهاجم ليفربول هدف التعادل لصالح الريدز في الدقيقة 81 بعد تمريرة من جوتا في هجمة سريعة تصل للمهاجم الأوروجوياني الذي يسددها في شباك نيوكاسل، معلنًا هدف التعادل.

تشكيل ليفربول:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي.

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

في حراسة المرمى: بوب.

في الدفاع: تريبييه، فابيان شار، بوتمان، بارن.

في الوسط: جيمارييش، ساندرو تونالي، جولينتون.

في الهجوم: ألميرون، جوردن، إسحاق.