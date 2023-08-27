محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإيجاد فرص عمل للشباب

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خصوصًا مع النهضة الحديثة المتحققة حاليًا في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التى يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة " هانس زايدل الألمانية اليوم بفندق بيراميزا بالدقى، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونواب المحافظين، وعدد من نواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

كما أكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر " التى أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف ،مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

ومن جانبه رحب توماس شاما - الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في دعم الصناعات والحرف التراثية، مؤكدًا ترحيب المؤسسة على تكثيف العمل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية فيما يخص التسويق والتوثيق للمنتجات التي تتميز بها المحافظات.

كما أشار رئيس المؤسسة الألمانية إلى سعيه خلال الفترة القادمة على تسهيل مشاركة منصة أيادي مصر في المعارض الألمانية المتخصصة في تلك الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية خلال ورشة العمل الافتتاحية للمعرض عن فوز محافظة المنوفية بمكافأة مالية قيمتها ٥٠ ألف جنيه باعتبارها المحافظة الأكثر تميزًا في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية بالجناح المخصص لها بالمعرض، وذلك تشجيعًا لأصحاب الحرف التراثية والصناعات اليدوية ودعمهم، كما أعلنت الوزارة فوز كل محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.

يذكر أن محافظة القاهرة شاركت في المعرض ب١٠ عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية والزجاج المعشق والسجاد اليدوي ( الكليم) والصدف والجلود والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص.