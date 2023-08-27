تأثير السكر والملح والدهون غير الصحية على صحة القلب

مرض السكري هو مرض يحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يسمى أيضًا نسبة السكر في الدم، مرتفعًا جدًا، والجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمك، ويمكن لجسمك أن يصنع الجلوكوز، ولكن الجلوكوز يأتي أيضًا من الطعام الذي تتناوله.

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويساعد الجلوكوز على الوصول إلى خلاياك لاستخدامه في الطاقة، وإذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا ينتج أي شيء منه، أو لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، ويبقى الجلوكوز في دمك ولا يصل إلى خلاياك.

ويقول الدكتور جايديب راجباهادور، طبيب القلب، بمستشفيات SRV، إن الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمر مهم لأنه يضع الأساس لقلب صحي.

ويشرح أنه يتطلب النظام الغذائي المتوازن نسبًا كافية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، بالإضافة إلى تناول الكميات المناسبة من الفيتامينات والسكريات والأملاح والمعادن. منعا لحدوث أضرار على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويوضح أن السكر جزءً لا يتجزأ من العديد من الأنظمة الغذائية، ولكن السكر لا يجب الإفراط في تناوله لكي لا يسبب مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية، حيث يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، معلنا أنها كلها عوامل تساهم بقوة في الإصابة بأمراض القلب.

ويشرح أن الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم والانهيار الناتج عن الأطعمة المحملة بالسكر يمكن أن يجهد القلب والشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

ووفقًا للدكتور راجب باهادور، تبين أن الملح عنصر غذائي أساسي، يصبح مشكلة عندما يخرج تناوله عن السيطرة، حيث تميل الأنظمة الغذائية المليئة بالأطعمة المصنعة والمجهزة في المطاعم إلى احتواء محتوى ملح زائد.