ما هي المراحل الأربعة لقصور القلب الاحتقاني؟

يحدث فشل القلب أو قصور القلب، عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي، وعندما يحدث هذا، غالبًا ما يتراجع الدم ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب ضيق التنفس.

تؤدي بعض حالات القلب تدريجيًا إلى جعل القلب ضعيفًا أو متصلبًا للغاية بحيث لا يتمكن من ملء الدم وضخه بشكل صحيح، ووتشمل هذه الحالات ضيق الشرايين في القلب وارتفاع ضغط الدم.

قصور القلب هو حالة مزمنة تزداد سوءا مع مرور الوقت، هناك أربع مراحل لفشل القلب (المراحل A وB وC وD)، وهي تتراوح بين وجود خطر كبير للإصابة بقصور القلب إلى الإصابة بقصور القلب المتقدم.

أربع مراحل لفشل القلب

المرحلة أ

المرحلة أ (فشل ما قبل القلب) تعني أنك معرض لخطر كبير للإصابة بقصور القلب لأن لديك تاريخًا عائليًا من قصور القلب الاحتقاني أو لديك واحد أو أكثر من الحالات الطبية التالية:

ارتفاع ضغط الدم.

السكري.

مرض القلب التاجي.

متلازمة الأيض.

تاريخ اضطراب تعاطي الكحول.

تاريخ الحمى الروماتيزمية.

التاريخ العائلي لاعتلال عضلة القلب.

تاريخ تناول الأدوية التي يمكن أن تلحق الضرر بعضلة القلب، مثل بعض أدوية السرطان.

المرحلة ب

المرحلة ب (فشل ما قبل القلب) تعني أن البطين الأيسر لديك لا يعمل بشكل جيد و/أو أنه غير طبيعي من الناحية الهيكلية ولكنك لم تظهر عليك أبدًا أعراض قصور القلب.

المرحلة ج

الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب في المرحلة C لديهم تشخيص قصور القلب الاحتقاني ولديهم حاليًا علامات وأعراض الحالة أو ظهرت عليهم سابقًا.

المرحلة د وانخفاض EF (جزء القذف)

الأشخاص الذين يعانون من المرحلة D HFrEF (قصور القلب مع انخفاض الكسر القذفي) لديهم أعراض متقدمة لا تتحسن مع العلاج، هذه هي المرحلة الأخيرة من قصور القلب.