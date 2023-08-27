أسباب قصور القلب الاحتقاني وأشهر أنواعه

قصور القلب الاحتقاني، أو قصور القلب، هو حالة طويلة الأمد لا يستطيع فيها قلبك ضخ الدم بشكل جيد بما يكفي لتلبية احتياجات الجسم، قلبك لا يزال يعمل، ولكن نظرًا لعدم قدرته على التعامل مع كمية الدم المطلوبة، يتراكم الدم في أجزاء أخرى من الجسم. في معظم الأحيان، يتجمع في الرئتين والساقين والقدمين.

أنواع قصور القلب الاحتقاني

تشمل أنواع قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

قصور القلب في الجانب الأيسر.

قصور الجانب الأيمن من القلب.

قصور القلب عالي النتاج. هذا نوع نادر من قصور القلب الاحتقاني.



ما الذي يسبب قصور القلب الاحتقاني؟

تشمل أسباب قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

مرض الشريان التاجي و/أو الأزمة القلبية.

اعتلال عضلة القلب (الوراثي أو الفيروسي).

مشاكل القلب الموجودة عند الولادة (أمراض القلب الخلقية).

السكري.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

عدم انتظام ضربات القلب.

مرض كلوي.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) أعلى من 30.

تعاطي التبغ والمخدرات الترفيهية.

استخدام الكحول.

الأدوية مثل أدوية السرطان (العلاج الكيميائي).



قصور القلب في الجانب الأيمن هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل القلب في الجانب الأيمن، وعندما لا يعمل البطين الأيسر بشكل صحيح، فإنه يسمح للدم بالرجوع، في مرحلة ما، يؤثر هذا النسخ الاحتياطي على البطين الأيمن، وتشمل الأسباب الأخرى بعض مشاكل الرئة ومشاكل في الأعضاء الأخرى.

ما هي عوامل الخطر لفشل القلب الاحتقاني؟

تشمل عوامل خطر قصور القلب الاحتقاني ما يلي:

أن يكون عمره أكبر من 65 عامًا.

تعاطي منتجات التبغ أو الكوكايين أو الكحول.

وجود نمط حياة غير نشط (مستقر).

تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح والدهون.

الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بمرض الشريان التاجي.

الإصابة بنوبة قلبية.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بقصور القلب الاحتقاني.