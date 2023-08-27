إصابة سيدة وطفلتها في حادث سير على طريق الإسماعيلية بورسعيد

صدمت سيارة سيدة وطفلها في منطقة الكيلو 14 على طريق الإسماعيلية بورسعيد، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة في الجسد نقلوا على اثرها لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة لسيدة وطفلها على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب، مما أسفر عن إصابتهما بعد إصابات متفرقة في الجسد نقلوا على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



فيما دفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من "سحر . أ . م" 41 سنة، وطفلها "محمد . أ . ش" 9 سنوات، وتم نقلهما لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث.