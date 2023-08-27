مولد مارجرجس بميت دمسيس.. الأقباط يُعيدون إحياء ذكرى أمير الشهداء

يتوافد الأقباط إلى دير مارجرجس الرومانى فى ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، للمشاركة فى النهضة الروحية السنوية لـ«الشهيد مارجرجس» وإحياء مراسم المولد الذى يفيض بمحبة وتقدير واحد من أشهر قديسي المسيحية ويعرف بـ«البطل الرومانى» وأمير الشهداء.

ترأس فعاليات النهضة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، وسط حضور قبطى واسع من الذين يحرصون على التواجد للمباركة برفات وشفاعة أمير الشهداء، ويعد هذا الدير واحدًا من أبرز الأديرة والكنائس الأثرية، بفضل ما تحتويه من قطعة ثمينة من جسد القديس وتعرف أنها «ذراع مارجرجس» التى قام بإحضارها أحد الأقباط حين كان يقوم بالتقديس فى العاصمة الفلسطينية القدس، وأثناء زيارته لبلدة «اللد» حيث يقبع ضريح مارجرجس أحضر منه رفات للقديس حتى يؤسس فوقه كنيسة تحمل شفاعته واسمه.

يستقبل الدير الآلاف من الزوار للمشاركة فى فعاليات المولد لما فيه من مراسم روحية وترفيهية وإيمانية كبيرة، تُعيد إلى النفس بهجة الأعياد الشعبية ويشارك فيها أحيانًا أعداد من المسلمين بالقرى، ويقام قداس المولد برئاسة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.