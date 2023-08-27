محمد صلاح ينتظر تحقيق أرقام مميزة لـ"ليفربول" أمام نيوكاسل الليلة

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لمواصلة نثر سحره في الملاعب الأوروبية، وذلك من خلال ممارسة هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية في ملاعب أوروبا.

حيث يترقب الفرعون محمد صلاح تحقيق أرقام مميزة للريدز خلال مواجهة فريقه ليفربول، مساء اليوم الأحد، مع نظيره نيوكاسل في لقاء على صفيح ساخن، يجمع بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك".

أرقام مميزة لـ"ليفربول" بقيادة محمد صلاح أمام نيوكاسل الليلة:

يخوض محمد صلاح لقاءً، اليوم، بحثًا عن تحقيق أرقام مميزة مع ليفربول، حيث سيحاول الفوز، للمرة الأولى، مرة بثلاث زيارات متتالية إلى سانت جيمس بارك للمرة الأولى في تاريخه في الدوري، بعدما فاز ليفربول بأربع من آخر خمس مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد نيوكاسل، بما في ذلك آخر مباراتين على التوالي.

كما يسعى محمد صلاح أيضًا للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة للريدز، حيث يمر ليفربول بأطول سلسلة حالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سلسلة من 13 مباراة (فاز 8 وتعادل 5) منذ خسارته 4-1 أمام مان سيتي في أبريل. لقد تأخر في خمس مباريات خلال هذه السلسلة، وحصد 9 نقاط، وهو متأخر بالنتيجة أكثر من أي فريق آخر منذ المباراة الأولى من هذه السلسلة الخالية من الهزيمة.

وكانت بداية ليفربول هذا الموسم ليست في أفضل حال، حيث كانت ضربة البداية سلبية بتعادل مثير أمام تشيلسي بنتيجة 1-1، ثم استفاق بالجولة الثانية أمام بورنموث وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة:

تنطلق موقعة نيوكاسل أمام ليفربول في السادسة والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب جيمس بارك.

تُنقل مباراة نيوكاسل أمام ليفربول على شبكة قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، واتار إندو.

الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز.

ويخوض نيوكاسل وليفربول المواجهة وهدفهما حصد الثلاث نقاط، مما يجعل المواجهة مثيرة وحماسية قبل انطلاقها.

ونجح نيوكاسل في تحقيق فوز كبير على أستون فيلا بنتيجة 5/ 1، قبل الهزيمة من مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الثانية من البريميرليج.