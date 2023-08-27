أبو يلتقي جمهوره بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

يستعد المطرب أبو، لاحياء حفلاً على مسرح مكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن مهرجان الصيف الدولى في دورته العشرين.

ومن المقرر أن يقدم المطرب أبو، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب أبو

ويشار إلى أن طرح المطرب أبو، مؤخرًا على يوتيوب، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل"، وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

أغنية "فارق ع الكل" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير.

كلمات أغنية فارق ع الكل:-

لا ولا زيك حد شاف

موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف

فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك

زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك

و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم

جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها

رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني

انت الكلام عنك يطول

عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول

ده لساني صعب اسكته