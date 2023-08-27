رئيس البورصة: الحفاظ على التكامل مع الرقابة المالية لاستكمال استراتيجية تطوير السوق

30 عاماً من الخبرة

أكد أحمد عبدالرحمن رئيس البورصة الحفاظ على التكامل بين الرقابة المالية والبورصة فى استكمال عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

قال «عبدالرحمن» فى أول تصريحات صحفية خاصة لـ«الوفد» عقب تعيينه رئيسا للبورصة، إنه حريص على استمرار العمل على تطبيق الاستراتيجية الشاملة، التى تتبناها الرقابة المالية، وإدارة البورصة فى خدمة السوق، والمستثمرين، والحفاظ على حقوقهم.

أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز دور البورصة فى خدمة الاقتصاد القومى بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم فى تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها.

أضاف أن الاستراتيجية تتكون من عدة محاور رئيسية، تتمثل فى عملية تطوير الأطر الرقابية والخدمية، تطوير الأسواق والمنتجات، وذلك بالتعامل والتكامل مع الرقابة المالية.

تم تعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيسا للبورصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس البورصة باع طويل وخبرات متنوعة فى مجال الأسواق، والأنشطة المالية تمتد لنحو 30 عاماً من الخبرة، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام 1993 وتولى منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة 2018-2022.