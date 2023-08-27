أسباب الشعور بارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على الأنحاء نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على العالم بأسره.

الشعور بحرارة الجو

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشعور بحرارة الجو تعتمد على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي، فعندما نقول إن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة يُعني ذلك أن الهواء الجوي يكون محملًا بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة، أنه عندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي هذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات، فالتعرق يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد.

الرطوبة وضغط الهواء

والرطوبة هي كمية بخار الماء الموجود في الهواء معبرًا عنها بالنسبة المئوية لأقصى حمل للهواء من بخار الماء عند تلك الحرارة المئوية التي تم قياس الرطوبة فيها.

وتختلف الرطوبة حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذي يحمله، وعندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين، فعندئذ يقال إن الهواء قد تشبع ببخار الماء.

الطقس السائد

وأوضحت الهيئة، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك حتى الجمعة المقبلة.

نشاط للرياح

وذكرت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، واضطراب لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 44 إلى 56 كم | ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.