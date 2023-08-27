حكيم وعبد الباسط حمودة أبرز تلاميذه.. أنور العسكري أستاذ المواويل الشعبية

يعد الفنان أنور العسكرى واحدًا من أهم رواد الفن الشعبى المصري، إذ استطاع أن يترك بصمة واضحة في هذا المجال من خلال صوته القوى وأسلوبه المميز في الغناء.

بداياته الفنية

ولد أنور العسكرى في 10 يناير 1934 في حي فاطمة النبوية بالقاهرة، وبدأ حياته الفنية في فترة خدمته العسكرية، إذ كان يتطوع بالغناء في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، وكان يطلق عليه حينها "أنور العسكري" نظرا لغنائه بملابسه العسكرية.

بعد انتهاء خدمته العسكرية، عمل أنور العسكرى افتتح محل مكواه وظل يمارس هواية الغناء في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، حتى اكتشفه المخرج المسرحي فايز حلاوة، وقدم له الفرصة الأولى في مسرحية "قهوة التوتة" عام 1968.

مسيرته الفنية

بعد نجاحه في مسرحية "قهوة التوتة"، قدم أنور العسكرى عدة مسرحيات أخرى، منها "المتزوجون" و"سكر بنات" و"الاستعراضية" و"السكرية"، كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها "السيرة الهلالية" و"هالة والدراويش".



وعلى الصعيد الغنائي، قدم أنور العسكرى العديد من الأغاني الناجحة، منها "يا دنيا يا دنيا" و"يا حبيبي يا مسافر" و"يا حبيبي يا مسجون" و"الدنيا بخير" و"يا معلم الصبر" و"أنا كنت غاوي" و"يا زمن يا زمن".

أشهر أغانيه

يا دنيا يا دنيا

يا حبيبي يا مسافر

يا حبيبي يا مسجون

الدنيا بخير

يا معلم الصبر

أنا كنت غاوي

يا زمن يا زمن

أشهر تلاميذه من نجوم الفن الشعبى

تأثر العديد من نجوم الفن الشعبى بفن أنور العسكرى، ومن أشهر تلاميذه:

حكيم

عبد الباسط حمودة

محمود الليثي

شعبان عبد الرحيم

وفاته

توفي الفنان أنور العسكرى في 28 سبتمبر 2004 عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

تأثيره في الفن الشعبى المصري

ترك الفنان أنور العسكرى بصمة واضحة في الفن الشعبى المصري، إذ استطاع أن يجمع بين الأسلوب القديم والحديث في الغناء الشعبي، كما أنه كان صاحب مدرسة خاصة في الغناء الشعبي، تتميز بالقوة والأداء التلقائي.

وكان لفن أنور العسكرى تأثير كبير على العديد من نجوم الفن الشعبي، الذين تأثروا بأسلوبه المميز في الغناء.