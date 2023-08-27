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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جمال شقرة: الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حادث المنشية قالوا إنه كان مناورة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مذكرات حسن العشماوي، حكى فيها أن عبدالناصر  كان يؤمن الثورة وييني السجون وهم يقررون اغتياله.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تقرأ روايات الإخوان عن حادثة المنشية تجد أنها يقولون عنها إنها تمثيلية ويجعلوك تسمع خطاب عبدالناصر، وأن لديه الجرأة أن يتعرض للرصاص، وأن الأمريكان قالوا له إن الشعب سيحبه جدًا بعد ذلك.

وتابع، أن الاعترافات المبكرة كانت في كتاب لحسن الهضيبي، قال إن 1965عبدالناصر، قبض على الجميع وعندما وقفوا في الطابور تنظيم 1954 و 1965 فأحدهم قال لهم كان "لازم تحاولوا والدولة قوية"،  فقالوا لهم "انتوا عملتوها في 54 والرصاصات طاشت"، مؤكدًا أن الإخوان  في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

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