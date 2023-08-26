فيات تيبو.. "داينامكس" تستدعي موديلات 2021 و2022

أطلقت شركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، حملة استدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021 / 2022 وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان .

وناشدت شركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من شركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، وجهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن لشركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة، يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

فيات تيبو

وتقدم شركة داينامكس، وكيل علامة فيات في مصر، سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة فيات تيبو من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسياراة فيات تيبو نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات فيات تيبو A/T بداية من الفئة الأولى «A/T Entry» ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

دعمت فيات تيبو بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث- مخرج AUX، وغيرها».