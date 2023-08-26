السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مقاتلات صينية تحلق فوق تايوان.. شاهد

مقاتلات صينية
مقاتلات صينية

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" ما يحدث بين تايوان والصين، حيث تشتكي تايوان من الضغط العسكري المتزايد الذي تمارسه الصين.

مقاتلات صينية 

وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 طائرة صينية اخترقت المجال الجوي لتايبيه بينها طائرة مسيرة قتالية حلقت قرب الساحل الشرقي لتايوان.

 

وأشار التقرير إلى أن الطائرات التي حلقت فوق سماء العاصمة التايوانية شملت مقاتلات من طرازي "سو-30" و"جيه-10" بالإضافة إلى طائرات مضادة للغواصات.

 

يُشار إلى أن الأوضاع بين الصين وتايوان متوترة، حيث ترى الصين أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.
 

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