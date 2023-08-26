عرض مسرحي عن "ختان الإناث" بديرمواس

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، قيام مركز شباب اسمو العروس ، بتنفيذ عرض مسرحي عن ختان الإناث، و ذلك ضمن انشطة نادي السكان بالمديرية.

وتناول العرض المسرحي ظاهرة ختان الإناث من حيث الأضرار المترتبة عليه، و رأي الطب في مدى تأثيره على حياة الإناث من كافة النواحي ، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة و مواجهتها ، و غير ذلك من التأثيرات ، وقام بتنفيذ العرض المسرحي فريق المسرح التابع لنادي السكان، و حضر الجلسة مايزيد 100 شاب وفتاة من من أعضاء وراد مركز الشباب ، و حضر التنفيذ صلاح شوقي صديق رئيس قسم الشباب بإدارة شباب ديرمواس، جورج صدقي سعد منسق نادي السكان، وإبراهيم محمود مدير مركز شباب اسمو العروس، ايمن ابراهيم عضو مجلس الإدارة بالمركز.

الجدير بالذكر ان هذه العروض المسرحية، و الندوات التوعوية و الجلسات التفاعلية ، يقوم بها نادي السكان بمديرية الشباب والرياضة ، و يناقش في هذه الجلسات العديد من الموضوعات الحيوية و الهامة و المؤثرة ، في حياة الفرد و المجتمع، و تم تنفيذ الجلسة ضمن خطة نشاط نادي السكان عن شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، تحت اشراف ادارة الشباب بالمديرية بقيادة مدحت موريس، منسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد ، ومتابعة تنفيذ عبد الرحمن فوزي العربي مدير ادارة الشباب والرياضة بديرمواس