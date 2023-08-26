هاني شاكر عن حفله بمهرجان القلعة: هدفي إسعاد الناس البسيطة (فيديو)

قال الفنان هاني شاكر إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي انطلق أمس يقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري.

وأضاف هاني شاكر٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان كبير، وما يميزه تنوع الحفلات وأنواع الغناء التي يتم تقديمها بالمهرجان”٫ لافتا: “كل الحفلات كاملة العدد وهذا يدل على أن الشعب المصري محب وذواق للفن ولكل أنواع الفنون”.

أسعى لإسعاد الناس الجميلة الطيبة والبسيطة

وتابع هاني شاكر٫: “أسعى لإسعاد الناس الجميلة الطيبة والبسيطة بحفلي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء غدا”.

وكرَّمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، خلال مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 31 من "مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء"، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، والمُقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي، وذلك بمسرح محكى القلعة.

و المكرمون هُم: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان-مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا-، محمد السيد عبد المقصود -من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا-.