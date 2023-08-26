زراعة البحيرة تناقش مكافحة ذبابة الفاكهة

قال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن ذبابة الفاكهة واحدة من الآفات الزراعية التي تتطفل على أشجار الفواكه، وتسبّب لها الكثير من الأضرار.

وتعتبر ذبابة الفاكهة من أخطر الآفات الواجب مقاومتها لضمان الحصول علي محصول جيد خالي من الإصابة ومطابق للمواصفات، وتم التنبيه بضرورة تعليق المصايد والمكعبات فى بؤر الإصابة، بجانب توعية المزارعين بطرق الرش والمعدلات الموصي بها

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين، لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري، وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المهندسين الزراعيين.

جاء ذلك اثناء الاجتماع الذى عفد بمديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وحضور الدكتور أيمن حمودة مدير عام الإدارة العامة للمكافحة بالوزارة، والمهندس إسماعيل الجندى المشرف العلمى والمنسق لذبابة الفاكهة بالمشروع ، والدكتور شعبان الساعى والمهندس شوقى السباخى منطقة شمال الدلتا ، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة بالمديرية ، والمهندس محمد فايد مدير المراجعة الداخلية والحوكمة ، ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية .

من جهته أكد الدكتور ايمن حموده مدير عام مكافحة الآفات والمدير التنفيذى لمشروع ذبابة الفاكهة بوزارة الزراعة، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لإستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي .

واستعرض الدكتور ايمن حمودة طرق مكافحة ذبابة الفاكهة، ومنها التوصية باستخدام المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة لكل خمسة أفدنة، بحيث يتم وضع المصايد علي المحيط الخارجي للمزرعة،و يتم الرش الجزئي لذبابة الفاكهة، ويجب في تلك الحالة إضافة جاذب غذائي ” بومينال “ مع المبيد المستخدم مع تجنب تلوث الثمار ،ويتم رش جزئي بمبيد الملاثيون57 % بمعدل نصف لتر + واحد لتر بومينال ويكمل الخليط إلي 20 لتر مياه ويتم الرش علي جذوع الأشجار ، وذلك بإستخدام رشاشة ظهرية، علي أن يتم رش كل الخطوط أو رش خط وترك خط ، أو رش خط وترك خطين وذلك حسب تعداد الحشرة في المصايد ، مع مراعاة تكرار الرش كل 20 يوم في نفس مكان الرش السابق ، يمكنك وضع مصائد جاذبات جنسية ذكرية داخل المزرعة وليس علي حدود المزرعة لإصطياد أكبر عدد ممكن من الذكور وبالتالي تقل نســبة الإصابة ، يتم وضع المصائد الغذائية علي حدود المزرعة الخارجي حيث أنها تجذب الحشــرات علي بعد 2كم ، يمكنك إستخدام المبيد الحيوي كونسيرف بشكل رش جزئي حيث يتم رش المحيط الخارجي للمزرعة من الجهة البحرية ، مع رش مربع 60× 60 سم علي المجموع الخضري الخالي من الثمار مع رش الأجزاء العليا من الأشجار ، ضرورة جمع الثمار المصابة والتي سقطت تحت الأشجار ووضعها في أكياس بلاستيك سليمة ( شيكارة كيماوي سليمة ، علي أن يتم إغلاقها جيداً وتركها علي المشايات معرضة لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن شهر لقتل ما يوجد بها من أطوار ذبابة الفاكهة ) ، يمكنك أيضاً جمع الثمار المصابة من علي الأرض بصفة دورية ودفنها في حفرة عميقة وتردم بحيث لايقل سمك التراب فوقها عن 30 سم