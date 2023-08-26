لقب هداف الدوري الفرنسي حلم مصطفى محمد في الموسم الجديد

يتألق الدولي مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر، في الملاعب الفرنسية بعدما قدم مستوى مميز مع فريقه أمام خصم قوي مثل موناكو بالدوري الفرنسي.

بادر مصطفى محمد بتسجيل اول الأهداف بالإضافة لتسجيله الهدف الثالث لينتهي اللقاء رغم تقدم نانت في أكثر من مناسبة بالتعادل بثلاث أهداف لكلاهما.

رفع مصطفى محمد رصيده إلى 3 أهداف خلال ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي ليصبح في وصافة ترتيب المسابقة الفرنسية خلف وسام بن يدر المتصدر ب4 أهداف.

يقدم مصطفى محمد إنطلاقة ولا أروع مع نانت ويطمح في الاستمرار على هذا المنوال بعدما سجل مع فريقه نانت 9 هدفا وصنع هدفين في الموسم الماضي بكافة المسابقات من ضمنهم ثمان أهداف في الدوري الفرنسي.

وصل مصطفى محمد للهدف رقم 11 في مسيرته بالدوري الفرنسي بعدما نجح في تخطي النجم الدولي السابق أحمد حسام ميدو مهاجم أولمبيك مارسيليا الذي سجل 7 أهداف.

إشادة:

أشاد بيير اريستوري المدير الفني لفريق نانت بما قدمه مهاجمه مصطفى محمد أمام موناكو من فاعلية هجومية ذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي، مضيفا أن ما قام به مصطفى محمد كان عملا رائعا، وأنهم سيواصلون العمل على كافة المستويات.

مصطفى محمد: أحلم بلقب الهداف

قبل بداية الموسم، أكد مصطفى محمد أنه يحلم بتحقيق لقب هداف الدوري الفرنسي مؤكدا أنه يعمل على هذا الحلم، مضيفا أنه تدرب كثيرا في فترة المعسكر بشكل منفرد.

وأضاف أنه لديه أمنية أخرى وهي تحقيق لقب في أوروبا بعدما كان نانت قريبا في الموسم الماضي من التتويج بكأس فرنسا بعد الوصول إلى النهائي لكنهم خسروا في النهاية أمام تولوز، لافتا إلى أن محمد صلاح أسطورة مصرية ويحب دائما التعلم منه، ومتابعة كيف يتدرب ويأكل لأنه شخص ناجح ويصنع الفارق مع فريقه.