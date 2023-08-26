بوروسيا دورتموند ضيفًأ ثقيلًا على بوخوم اليوم بالدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق بوخوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، والتي يحتضنها ملعب "رورستاديون".

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبوخوم عبر قناة beIN Sports HD 3

وضم دورتموند 3 لاعبين هذا الموسم، وهم: الجزائري رامي بن سبعيني القادم في صفقة انتقال حر من بوروسيا مونشنجلادباخ، وفيليكس نميشا لاعب وسط فولفسبورج، والنمساوي مارسيل سابيتزر من بايرن ميونخ.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة بوخوم

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: جوريرو ، هوملز ، أكانجى ، مونييه.

خط الوسط: ايمرى كان ، داوود ، بيلينجهام.

خط الهجوم: براندت ، هالاند ، ريوس

تاريخ مواجهات بوروسيا دورتموند

التقى فريقا بوخوم ضد بروسيا دورتموند في 82 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها أصحاب الأرض من الفوز في 20 لقاء مقابل 37 فوز لصالح فريق بوروسيا وصيف الدوري الألماني، بينما حضر التعادل بينهما في 25 لقاء.