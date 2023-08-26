سلطنة عُمان تحقق إنجازات نوعية فى عدد من المسابقات الرياضية فى المحافل الدولية

«الجيش السُّلطانى العُمانى» و»سلاح الجو السُّلطانى العُمانى» يحقّقان مراكز متقدّمة فى المسابقة العالمية للموسيقى باسكتلندا

استطاعت سلطنة عُمان تحقيق العديد من الإنجازات فى المجالات الرياضية على المستويات العالمية والدولية خلال هذه الآونة، بفضل الإعداد الجيد والتدريبات المتواصلة، وتراكم الخبرات عبر المشاركات الدولية فى الكثير من الألعاب الرياضية، الأمر الذى يحظى دوماً بتقديرات وإشادات دولية لما تتمتع به الفرق الموسيقية العسكرية العُمانية من تميز واحترافية.

وفى هذا الصدد، تمكنت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى من تحقيق المركز الأول فى مسابقة المشاة والانضباط، والمركز الثانى فى مسابقة العزف، كما حصل الرقيب أول محمد بن خميس العامرى على المركز السادس فى مسابقة (حاملى العصا) فى ختام المسابقة العالمية للموسيقى المقامة فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية بالمملكة المتحدة، حيث تمكنت من الحصول على هذه المراكز العالمية المتقدمة من بين أكثر من (180) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم.

موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى تحقق المراكز الأولى فى 5 مسابقات

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺮاع اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻺﺑﺤﺎر

فقد حققت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى خلال المراحل المختلفة من المسابقة عددا من المراكز المتقدّمة، ففى المسابقة الأولى والمقامة بمدينة (داندونالد) حصلت على المركز الأول فى مسابقة المشاة والانضباط، والمركز الثانى فى مسابقة العزف من بين (19) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، وفى مسابقة (حاملى العصا) حصل الرقيب أول محمد بن خميس العامرى المركز الثانى، كما حصل الرقيب نادر بن جمعان جبلى على المركز الثالث، فيما حصل النقيب عبدالله بن جمعة المحيجرى على المركز الرابع.

وفى المسابقة الثانية المقامة بمدينة (بريدج أوف آلان) تمكنت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى من الحصول على المركز الأول فى مسابقة المشاة والانضباط من بين (32) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما حقق الرقيب نادر بن جمعان جبلى المركز الأول فى مسابقة حاملى العصا، فيما نال الرقيب أول محمد بن خميس العامرى المركز الثانى.

وفى المسابقة الثالثة والمقامة فعالياتها بمدينة (نورث بيرويك) حصدت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى المركز الثانى فى مسابقة العزف من بين (37) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما حصل الرقيب أول محمد بن خميس العامرى على المركز الثانى فى مسابقة (حاملى العصا).

وفى المسابقة الرابعة والمقامة بمدينة (بيرث) حققت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى المركز الثانى فى مسابقة العزف من بين (50) فرقة موسيقية من مختلف دول العالم، كما حقق الرقيب أول محمد بن خميس العامرى المركز الأول فى مسابقة (حاملى العصا).

وفى المسابقة الخامسة والأخيرة والمقامة بمدينة (جلاسكو) تمكنت موسيقى الجيش السُّلطانى العُمانى من الحصول على المركز الأول فى مسابقة المشاة والانضباط، والمركز الثانى فى مسابقة العزف، كما حصل الرقيب أول محمد بن خميس العامرى على المركز السادس فى مسابقة (حاملى العصا).

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺸﺮاع اﻟﻌُﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻺﺑﺤﺎر

موسيقى سلاح الجو السُّلطانى العُمانى يشارك فى خمس مدن بريطانية

كما اختتمت موسيقى سلاح الجو السُّلطانى العُمانى مشاركتها فى المسابقة العالمية للموسيقى شاركت فيها ما يزيد على (١٨٠) فرقة موسيقية وزّعت على خمس مدن اسكتلندية بالمملكة المتحدة.

وأحرزت موسيقى سلاح الجو السُّلطانى العُمانى عددا من النتائج المشرفة فى المسابقة، تمثلت فى تحقيق فرقة القرب والطبول المركز الأول فى المظهر العام بالمسابقة الأولى بمدينة (داندوناند)، كما حصلت على المركز الأول فى المستوى العام للفرق الموسيقية المشاركة من خارج المملكة المتحدة فى المسابقة الثانية التى أقيمت فى مدينة (بريدج أوف آلان).

وحصلت الفرقة على المركز الثالث فى المستوى العام من بين (٤٠) فرقة مشاركة فى منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة العالمية للموسيقى، والتى أقيمت فى مدينة (بيرث) الأسكتلندية، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الثانى على مستوى عازفى الطبول ضمن تقارير اللجنة المنظمة للمسابقة فى مرحلتها الرابعة.

وتأتى مشاركة فرقة موسيقى سلاح الجو السُّلطانى العُمانى فى المسابقات العالمية للموسيقى، نظرا لما تتمتع به الفرق الموسيقية العسكرية العُمانية من تميز واحترافية، بالإضافة إلى صقل مهارات منتسبيها وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم الفنية، إلى جانب إكسابهم الخبرات الموسيقية المختلفة، وبما يتماشى مع الخطط التدريبية الموضوعة فى هذا الجانب.

الخيالة السلطانية تفوز بالمركز الأول فى سباق بسلوفاكيا

وفى ذات السياق، فازت الخيالة السلطانية بشئون البلاط السلطانى بالمركز الأول فى منافسات سباق سامورين السلوفاكى للقدرة والتحمل ذى النجمتين، والذى نظمه الاتحاد الدولى للفروسية لمسافة (120) كيلومترًا، بمشاركة الفارس صالح بن سالم البلوشى على صهوة الفرس (سلام).

واشتمل السباق على (4) مراحل، حيث بلغت مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومترًا، فيما بلغت مسافة المرحلة الثانية 30 كيلومترًا، وبلغت مسافة المرحلة الثالثة 25 كيلومترًا، وبلغت مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 25 كيلومترًا، وشاركت فى السباق 7 دول، وهي: سلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة النرويج، والجمهورية البولندية.

35 مشاركا فى النسخة الثامنة من بطولة عُمان للإبحار الشراعى

وفى سياق متصل، اختتمت النسخة الثامنة من بطولة عُمان للإبحار الشراعى 2023 والتى تنظمها مؤسسة عُمان للإبحار فى شواطئ نيابة رأس الحد بولاية صور، وشارك فى منافسات نسخة هذا العام 35 بحّارا يمثلون مدارس الإبحار الشراعى التابعة للمؤسسة.

اﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﺤﺎرة ﺗﺪرﻳﺒﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ

شهدت البطولة فى نسختها الحالية مشاركة خمسة بحّارة من دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين البحّارة والأطقم الفنية خلال السباقات.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الماضية من بطولة عُمان للإبحار شهدت مشاركة (75) بحّارا من مختلف مدارس الإبحار الشراعى، حيث أقيمت منافساتها عبر ست فئات من القوارب، ويستكمل بحّارة عُمان للإبحار مشاركاتهم القادمة عندما يخوضون منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعى بمنتجع بارسيلو فى الفترة من تاريخ 18 - 24 أكتوبر، ومن ثم بطولة آسيا وأوقيانوسيا الدولية لقوارب الأوبتمست بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من تاريخ 29 أكتوبر ولغاية 5 نوفمبر المقبلين.

مشاركة إيجابية لمنتخب الشراع فى بطولة العالم للإبحار بنيذرلاند

ومن جهة أخرى، اختتم المنتخب العُمانى للشراع مشاركته فى بطولة العالم للإبحار الشراعى التى أقيمت بمملكة هولندا، وذلك بعد سلسلة من السباقات الصعبة التى خاضها بحّارة المنتخب الوطنى، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1200 بحّار وبحّارة قدموا من مختلف دول العالم لخوض المنافسات عبر فئات القوارب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، إضافة إلى ثلاث فئات من القوارب البارالمبية المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة التى أدخلت للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.

وشارك بحّارة عُمان للإبحار فى البطولة عبر المنتخب الأولمبى على متن قارب (آى كيو فويل) والمنتخب البارالمبى المدعوم من اللجنة البارالمبية العُمانية على متن قارب (آر.أس فنتشر) وقارب (هانسا 303).

وضمت بعثة المنتخب الوطنى للشراع المشاركة فى البطولة، منتخب الإبحار الشراعى للأشخاص ذوى الإعاقة على متن قوارب (هانسا 303) والذى تمكن خلاله البحّار نصر الرحبى من الفوز بالمركز (12) فى الترتيب العام والبحّارة مرجان البلوشية بالمركز (11)، فيما شارك البحّار سامى السليمى والبحّارة الغالية الجابرية على متن قارب (آر.أس فنتشر) وتمكنا فى ختام البطولة من تحقيق المركز (15) فى الترتيب العام.

تدريبات مكثفة لمنتخب القوة البدنية للمشاركة فى غرب آسيا

ويواصل منتخب عُمان للقوة البدنية تدريباته المتواصلة، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا والتى من المقرر إقامتها فى المملكة العربية السعودية أكتوبر القادم، وأيضا تحضيرا لمشاركات المنتخب القارية والدولية، وأهمها بطولة آسيا، وبطولة العالم اللتان ستقامان فى العام المقبل. ومن المنتظر أن يمثل المنتخب أربعة لاعبين من مختلف الفئات والأوزان، حيث سيمثل منتخب فئة الرجال كلا من: محمد بن سعيد السيابى وزن 105، والأزهر بن سالم بنى عرابة وزن 59، وناصر الراسبى وزن 83، بينما سيمثل فئة الشباب مصعب السيابى وزن 74.

ويكثف اللاعبون تدريباتهم اليومية بمجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر، كما تم تجهيز عدة لاعبين تحت عمر 15 سنة وذلك للمشاركة فى البطولة الآسيوية التى من المزمع إقامتها فى هونج كونج 2024.

وسيكون الاستحقاق القادم لمنتخب القوة البدنية العُمانى، بطولة كأس آسيا العام المقبل، إضافة إلى إعداد اللاعبين الناشئين والشباب للمشاركة فى بطولة العالم التى من المنتظر إقامتها فى شهر أغسطس ٢٠٢٤ والتى لم يتم تحديد الدولة المستضيفة للبطولة حتى الآن.

منتخب التقاط الأوتاد يشارك فى كأس العالم بجنوب أفريقيا

كما يشارك منتخب عُمان لالتقاط الأوتاد فى النسخة الرابعة من كأس العالم لالتقاط الأوتاد بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس الجارى، وذلك بعد أن خضع المنتخب الوطنى لمعسكر مغلق بمحافظة ظفار لأكثر من أسبوعين، كما خاض متسابقو المنتخب بطولة محلية لالتقاط الأوتاد ضمن خريف ظفار، بمشاركة 10 فرق من وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة، وقد طبقت بنفس جولات بطولة كأس العالم من أجل أن يعتاد أفراد المنتخب عليها.