النشاط البدني يقلل من الإصابة بأمراض السرطان.. دراسة توضح

يعد النشاط البدني جانبًا مهمًا للصحة العامة والرفاهية، وتظهر الأبحاث أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان.

في الواقع، تشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط الكافي لديهم خطر أعلى للوفاة بنسبة 20-30٪ مقارنةً بالأشخاص النشطين بدرجة كافية.

على الرغم من أن أهمية النشاط البدني واضحة تمامًا، إلا أن حوالي 1 من كل 3 نساء و1 من كل 4 رجال في جميع أنحاء العالم لا يتبعون التوصية بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أو ممارسة التمارين الرياضية شديدة الشدة لمدة 75 دقيقة كل أسبوع.

وتقدم دراسة جديدة أخبارًا جيدة للأشخاص الذين لا يحبون أو لا يستطيعون ممارسة التمارين الرياضية القوية المنظمة.

واستنادًا إلى قياسات مقياس التسارع التي يتم ارتداؤها على المعصم من 22398 شخصًا بالغًا لا يمارسون الرياضة تم جمعهم عبر البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ارتبطت ممارسة النشاط البدني الشديد الشدة لمدة 4.5 دقيقة فقط يوميًا على فترات مدتها دقيقة واحدة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 32%.

وقاد الدراسة الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني ونمط الحياة والصحة السكانية بجامعة سيدني بأستراليا، ونشرت في JAMA Oncology.

وقال الدكتور :"نحن بحاجة إلى مزيد من التحقيق في هذا الارتباط من خلال تجارب قوية، ولكن يبدو أن VILPA (النشاط البدني القوي المتقطع لنمط الحياة) قد تكون توصية واعدة مجانية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يجدون أن التمارين المنظمة صعبة أو غير جذابة".