اندلاع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط بولاية لويزيانا الأمريكية

اندلع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط في "ولاية لويزيانا"، ما أدى إلى إخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمدينة غاريفيل في ولاية لويزيانا بإعلان حالة الطوارئ بعد الحريق الهائل، وإخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي.

مصفاة ماراثون بتروليوم

وأوضحت السلطات أن الحريق شب في حوالي الساعة 7 صباحا في مصفاة ماراثون بتروليوم بمدينة غاريفيل الأمريكية بولاية لويزيانا، كما أوصت السكان بمغادرة المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية صباح اليوم، عن استدعاء أطقم الطوارئ للعمل على إخماد الحريق، كما تم إجلاء السكان الذين يعيشون على مسافة ثلاثة كيلومترات، كإجراء احترازي لوجود تسرب للمواد الكيميائية.

واعترفت بأن الحريق "مثير للقلق". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع انفجار قوي أعقبه حريق اندلع في إحدى مصافي النفط التابعة لشركة "شل" للطاقة، قرب مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد اندلع الحريق حوالي الساعة 14:54 بالتوقيت المحلي.

ووردت أنباء عن سقوط ضحيتين وتم إجلاء جميع العاملين في المؤسسة.

ولم يتضح سبب الحريق بالضبط.