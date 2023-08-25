تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الرسمي، الذى سيخوض به مباراة نظيره سيلتا فيجو،بعد قليل، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإسباني .

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمبارة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في الدفاع: كارفاخال، فران جارسيا، ألابا وروديجر.

في الوسط: كامافينجا، تشواميني وفيدي فالفيردي.

في الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

و يشارك كيبا حارس ريال مدريد المعار من صفوف تشيلسي حتى نهاية الموسم، أساسيا في مباراة سيلتا فيجو، بالإضافة لمشاركة الكرواتي لوكا مودريتش بشكل أساسي.

ويعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 6 نقاط، فيما يحتل سيلتا فيجو في المركز السادس عشر ويملك نقطة وحيدة.