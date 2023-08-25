حساب المواطن...استعلم عن نتائج الأهلية للدورة 70 شهر سبتمبر

أصدر برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم المستحق لشهر سبتمبر المقبل، معلنًا طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للمواطنين حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم البرنامج.

وأعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس..تويتر سابقًا"، مغردًا:" صدرت نتائج الأهلية للدورة 70 (شهر سبتمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج".

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية بحساب المواطن

ولكل من يرغب في الاستعلام عن نتائج الأهلية لشهر سبتمبر عليه الدخول عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

حساب المواطن .. تفاصيل دفعة شهر أغسطس

يذكر أن برنامج حساب المواطن قام يوم 10 أغسطس 2023، بإيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأوضح وقتها عبر موقعه الإلكتروني أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة (69) بلغ 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال عبدالله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريال.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كان قد وجه في بداية الشهر الحالي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، كما وجه باستمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.