الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ينظم يوم ترفيهي للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري

نظم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري ليوم ترفيهي كامل بمدينة العلمين على هامش ختام مهرجان المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "دوي" تحت شعار مبادرة وطن واحد.

جاءت مبادرة "دوي" لتمكين الطفل المصري تحت رعاية قرينة الرئيس السيدة أنتصار السيسي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بإقامة مهرجان الألعاب للمرأة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

وقام الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بتنظيم يوم مميز للمتواجدين والأطفال من خلال الالعاب الأنشطة الترفيهية.

وحرص العديد من الوزراء والمسئولين البارزين في مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و رضا حجازي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني و خالد عبد الغفار وزير الصحة علي حضور المبادرة.

ويأتي هذا في إطار أهم مشروع تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وإشاد أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، على تنظيم اليوم، وحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة.

وقال البكري، إن الاتحاد حريص على التواجد في كل الفاعليات التى تقامه مصر، في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أكد سامح عفيفي المدير التنفيذي للاتحاد على سعادته بالمشاركة في المبادرة دوي لتمكين الطفل المصري خاصة بعد حفاوة الاستقبال من المسؤولين القائمين عليها وتوفير كل الإمكانيات لانجاح الحدث وظهوره بالمظهر اللائق.

وعلي صعيد اخر قالت رحاب الفخراني المنسق العام للمبادرة انها تسعي لتكرار هذه المبادرة من حين الي اخر مشيرا انها سعيدة بالنتائج التي حققتها المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري "دوِّي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، كما نحتفي بكل بنت نجحت في أن تنمي قدراتها وأن تجعل صوتها مسموعاً، وبكل أم وأب وأخ ساندها، ونحتفي أيضاً بنجاح التنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والجهات الشريكة في تنفيذ هذه المبادرة المتميزة .