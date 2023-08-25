الجمعة 25/أغسطس/2023 - 08:57 م 8/25/2023 8:57:47 PM

تهتم الدولة اهتماما كبيرا بالتمريض فى إطار تطوير المنظومة الصحية التى تهم كل مواطن مصرى. ويعتبر التمريض واحدا من أهم العناصر المكملة لدور الأطباء فى كافة التخصصات، ومهما كانت كفاءتهم وخبرتهم. ومنذ عدة أشهر تم تدشين فعاليات ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض الذى يعد القلب لجسد منظومة الرعاية الصحية، وشريكاً أساسياً فى نجاح تطوير المنظومة، وهو ما تؤكده الأزمات والظروف الحرجة مثلما حدث خلال أزمة جائحة كورونا. وتشهد مهنة التمريض اهتماماً كبيراً من خلال تطوير جداول الأجور والتدريبات لضمان تقديم أفضل رعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الذى تجتهد الدولة لتطبيقه فى جميع المحافظات للتسهيل على كل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة واللائقة.

وما يبعث على الأمل فى غد أفضل أن مصر تمتلك 10 معاهد للرعاية الفنية للتمريض حتى الآن، وتسعى للارتقاء بمنظومة التعليم التمريضى لتخريج كوادر على أعلى مستوى، وتبذل الدولة جهودا كبيرة لتحقيق أحلام العاملين بمهنة التمريض، ويعتبر إطلاق ميثاق شرف مهنة التمريض خطوة أساسية وهامة فى تاريخ التمريض لتطوير هذه المهنة ووضع الأسس الأخلاقية بجانب الأسس العلمية والمهنية. ويشهد العالم كله بالتمريض المصرى وكفاءته العلمية والمهنية والأخلافية وتعكس هذه الخطوة الحرص على تطوير مهارات وكفاءة العاملين بمنظومة التمريض، كركيزة أساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى كما أن ميثاق المهنة الجديد يتماشى مع المواثيق العالمية التى تضع مهنة التمريض دائما فى المكانة التى تليق بالدور المهم الذى يؤديه هذا القطاع من المنظومة الطبية والذى لا يمكن أن يستغنى عنه أحد. والمؤكد أن الجمهورية الجديدة التى تسعى القيادة السياسية للوصول إليها لا يمكن أن تغفل أهمية الصحة التى تعنى المستشفيات والأطباء والتمريض أيضا الذى تهتم به الدول الكبرى التى تعرف أهميته وقيمته، وهو ما تعتبره مصر حاليا من أهم عوامل المنظومة الطبية.

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