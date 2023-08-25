زوج في دعوى طلاق للضرر: زوجتي بتقضى أغلب وقتها مع صديقاتها

زوجتى حولت حياتى إلى جحيم تقضى أغلب وقتها خارج البيت برفقه أقاربها وأصدقائها وعندما رفضت تركت منزل الزوجيه وهددتنى بخلعى ،بهذة الكلمات بدأ الزوج الثلاثينى كلامه أمام مكتب فض المنازعات بمحكمه الأسرة بالجيزة

قال الزوج حياتى تشبه الكثير من الشباب فقد نشأت في اسرة متوسطه وسط ابوين يعملان ليل نهار لتوفير كافه أحتياجات ابنائهم وبالرغمغمن مصاعب الحياة إلا انهما تمكنا من العبور بنا إلى بر الأمان وتخرجنا من الجامعات لنبدأ حياتنا العمليه.

فور تخرجى من كليه الحقوق تمكنت من العمل بإحدى مكاتب المحاماة لأبدأ حياتى العمليه ولأن والدى علمنى الاخلاص في عملى كافحت واجتهدت كثيرا فأصبح أصحاب المكتب يعتمدون في الكثير القضايا.

ومن خلال عملى تعرفت علي زوجتى كانت تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات واعجبت بأسلوبها الرقيق وجمالها الهادئ بدأت في التحدث معها للتعرف عليها أكثر فشعرت أنها فتاة احلامى فهى طموحه وذكيه.

استجمعت شجاعتى وطلبت منها تحديد موعد مع أسرتها للتقدم لطلب يدها وبالفعل قابلت أسرتها وكان لقاء في غايه الروعه شعرت بأنني وسط عائلتى وتم الاتفاق علي تفاصيل الزواج.

تمت الخطوبه في حفل عائلي بسيط جمع الأهل والاصدقاء وبدأنا في إعداد عش الزوجية مرت الشهور سريعا وتمكنا من الانتهاء من بيتنا الصغير وكان أجمل بكثير مما تصورته.

تم الزفاف في حفل كبير وانتقلنا إلى بيتنا الصغير بعد توديع أسرتى وأسرة زوجت من متمنين لنا الحياة الهادئه وبالفعل عشت مع زوجتى اجمل أيام حياتى خاصه أيامنا الاولى والتى كانت مليئه بالسفر والعزومات واستقبال الأهل والأصدقاء.

بعد شهر من زواجنا استقرت حياتنا وعدت إلى عملى وانشغلت به كثيرا لكنى لاحظت غياب زوجتى كثيرا عن البيت بحجه مقابله اصدقائها أو أقاربها طلبت منها تحديد أيام لتلك المقابلات والاهتمام بى وببيتنا الصغير وافقت واعتذرت لى وبعد أقل من أسبوع عادت زوجتى إلى نفس التصرفات لتدب بيننا مشادة كلامية وخلالها اتهمتنى بالرجعيه والتخلف بحجه أننى ارغب في زوجه تعيش حياة الزوجة البسيطه مثل أمى وأمها.

وبسبب احتدام الأمر بيننا طلبت أسرتها وطلبت منهم التدخل لإصلاح تلك المشاكل بعد أن فشلت في إقناع زوجتى بوجهه نظرى.

انتهى الخلاف بعد تحدث والدتها معها وتصورت أن زوجتى عادت إلى رشدها وتفهمت طبيعه الحياة الزوجية لكن الواقع لم يكن ذلك بل أصرت زوجتى علي الخروج والسهر مع صديقاتها بحجه انشغالي بعملى وسفرى الى بعض المحافظات.

عرفت المشاكل طريق بيتنا لتحول حياتنا إلى جحيم لا يطاق وانتهى الأمر بيننا بترك زوجتى المنزل وطلب الطلاق وكافه حقوقها المالية بل واتهمتنى في محضر رسمى بتبديد قائمه المنقولات

أصيبت بحاله نفسيه قاسيه خاصه وأنا أرى بيتى ينهار أمامى بسبب زوجه طائشه لا تعرف معنى المسئوليه نصحنى بعد الأصدقاء بإقامة دعوى طلاق للضرر وبالفعل لجأت إلى محكمه الأسرة واقمت دعوى ضد زوجتى لإنهاء تلك المهزله التى أعيش فيها.