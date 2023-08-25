منتخب مصر للسلة يفتتح مبارياته في المونديال بالخسارة أمام ليتوانيا

كما كان متوقعا سقط منتخب مصر لكرة السلة للرجال في فخ الخسارة في أولى مبارياته في بطولة العالم لكرة السلة امام منتخب ليتوانيا بنتيجة 93 / 67 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة مانيلا ارينا في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة 26 / 12 لمصلحة ليتوانيا في الربع الأول ثم تفوق الفراعنة في الربع الثاني بنتيجة 22 / 20 ثم عاد منتخب ليتوانيا للتفوق بنتيجة 24 / 19 في الشوط الثالث ثم كان الختام لصالح ليتوانيا 23 / 14 لتنتهي المباراة بفوز ليتوانيا 93 / 67.

النتيجة تعد نتيجة منطقية للغاية في ظل الفوارق الكبيرة بين المنتخبين المصري والليتواني حيث يعد منتخب ليتوانيا احد اهم المنتخبات في قارة أوربا وهو احد المرشحين لبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة العالم على الاقل ان لم يصل إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب المصري من جانبه قدم ادائا مميزا وكان ندا لمنتخب ليتوانيا حتى آخر خمس دقائق من الربع الثالث وكان الأداء الدفاعي المصري ممتازا خاصة في الدفاع في منطقة اسفل السلة الا انه في الربع الرابع الذي كان لمصلحة منتخب ليتوانيا دفاعيا وهجوميا خاصة في الرميات الثلاثية التي أمطر بها لاعبو ليتوانيا سلة مصر.

أبرز لاعبي منتخب مصر في المباراة كان عاصم مرعي وإيهاب امين في النصف الأول من المباراة وفي النصف الثاني تراجع الأداء كثيرا وبركاته الى حد ما عمرو الجندي الذي أحرز رميتين ثلاثيتين مع الدقائق الأخيرة

يذكر ان منتخب مصر سيلاقي منتخب مونتينجرو يوم الاحد المقبل في ثاني مبارياته في المجموعة الرابعة على نفس الصالة.