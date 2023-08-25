تفاصيل اللقاء الروحي المقبل بكنيسة مارمرقس في سوهاج

تستقبل كنيسة القديس مامرقس الرسول والبابا اثناسيوس التابعة لمطرانية سوهاج، الأحد، أعداد من الأقباط الأرثوذكس للمشاركة في الفعاليات الروحية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء خلال القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة والمُصلين.

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور، وتزخر سيرة هذه القديسة لمحات مؤثرة من الظلم جعلتها أيقونة تمسكت بالإيمان في أشد الصعوبات التي ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء".

يأتي هذا اللقاء بعدما اقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد إصعاد جسد العذراء إلى السماء، والذي جاء في ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور