مصرع سائق وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الزراعي

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، حيث انتقل فريق الإنقاذ والإسعاف فورًا إلى موقع الحادث. وبعد المعاينة والفحص، تبين أن السبب وراء الحادث هو انفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد. ج. ه"، البالغ من العمر 27 عامًا وهو سائق السيارة، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى علوان لإجراء التشريح. كما أصيب 11 شخصًا آخرين من سكان بلدة ديروط بكدمات متفرقة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. يُذكر أنه تم إبلاغ المسؤولين المختصين بالحادث للقيام باللازم لتفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.