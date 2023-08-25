تفاصيل اللقاء الأول لـ"شمامسة إيبارشية أبوقرقاص"

يترأس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف الأقباط الأرثوذكس في إيبارشية أبوقرقاص، غدًا السبت، اللقاء الأول لشمامسة المطرانية، ذلك بمقرها في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الفكرية.

يستهل اللقاء باقامة صلاة "القداس الإلهي" الصباحي، وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور تقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس برئاسة خورس الشمامسة والآباء الكهنة وأحبار الكنيسة.

يليها لقاءً مفتوحًا مع أسقف الأقباط في أبوقرقاص، ووضعت المطرانية بعض الشروط للمشاركة المتاحة لجميع الشمامسة، وتتضمن أن يكون مرسومًا بالفعل على الأقل في رتبة الإبسلتس، وأن يكون في المرحلة الثانوية كحد أدني ويتمنع عن الحضور في حال كان في مرحلة عمرية أقل.

يأتي هذا اللقاء بعدما اقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد إصعاد جسد العذراء غلى السماء، والذي جاء في ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.