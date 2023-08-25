وزيرة الهجرة تحضر مع المفوض الأرميني مشروع توثيق مرئي لتاريخ الجاليات

أثناء لقاءها بالمفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين بقبرص..

تزور السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، دولة قبرص، وذلك ضمن أولى جولاتها الخارجية بأوروبا، وفي هذا الصدد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بزاريه سينانيان، المفوض السامي الأرميني لشئون المغتربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

توثيق مرئي لتاريخ الجاليات

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التحضير لمشروع توثيق مرئي لتاريخ الجاليات من أصول مشتركة من خلال الفيديو والاستماع للعائلات التي عاشت في البلدين لتعريف الأجيال الجديدة بقوة العلاقة، مؤكدا على اعتزامه زيارة مصر قريبًا للاجتماع بالجاليات والتعريف بفرص الاستثمار المشترك والالتقاء بالغرف التجارية في القاهرة والإسكندرية، وبحث المزيد من أشكال التعاون وفرص الاستثمار المشترك.

كما تم الاتفاق على أن تشهد الفترة المقبلة نقطة انطلاق حقيقية لتعزيز العلاقات «المصرية- الأرمينية» في مختلف المجالات، ووضع آليات عمل في أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالنفع على كلا البلدين، مستعرضا تجربة أرمينيا في تدوين وأرشفة قاعدة بيانات المغتربين للتعرف عليهم وعلى تخصصاتهم.

العلاقات المصرية الأرمينية

و أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بهذا اللقاء، وأكدت على أن العلاقات المصرية الأرمينية علاقات قوية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، حيث إن الأرمن كانوا ومازالوا جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري في الماضي وحتى الآن،

كما أعرب زاريه سينانيان عن عمق شكره وتقديره لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندي لحرصها على عقد هذا اللقاء الثنائي، فهو يعشق أرض مصر.

هذا وقد شارك أيضا بحضور الاجتماع كلا من إميليا برغوني رئيس إدارة المغتربين بمكتب زاريه سينانيان المفوض السامي الأرميني، سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسادة أعضاء السفارة من البلدين.