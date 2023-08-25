الخضروات و الفاكهة تشعل اسواق اسيوط اليوم الجمعة ٢٥_٨_٢٠٢٣

تشهد أسواق مدينة أسيوط ارتفاعًا في أسعار الخضروات والفواكه خلال اليوم الجمعة حيث شهدت أغلب الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بسبب عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية وزيادة التكاليف ، مما أثر بشكل مباشر على المستهلكين.

وسجلت أعلى ارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه اليوم

– سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات

– سعر كيلو البطاطس 12 جنيها

– سعر كيلو البصل الأحمر 20 جنيها

– سعر كيلو البصل الأبيض 20 جنيها

– سعر كيلو الجزر 12 جنيها

– سعر كيلو الخيار 10 جنيها

– سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات

– سعر كيلو الفلفل الألوان 40 جنيها

– سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

– سعر كيلو الباذنجان الرومي 8 جنيهات

– سعر كيلو الباذنجان العروس 10 جنيهات

– سعر كيلو البطاطا البيضاء 8 جنيهات

-سعر كيلو البطاطا الصفراء 6 جنيهات

– سعر كيلو البطاطا البيضاء 8 جنيهات

– سعر كيلو الملوخية الخضراء 7 جنيهات

– سعر كيلو الكوسة 14 جنيها

في حين قدم الفلاحون خلال الأسابيع السابقة باعتبارها من المحاصيل القادمة من محطات الزراعة، على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعارها خلال هذه الفترة من العام.

وأبدى المستهلكون استياءهم من هذه الزيادات الطاغية في أسعار الخضروات والفواكه، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل كبير على ميزانياتهم ، خاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد. في حين رأى التجار أن هذه الزيادات في الأسعار تُعزى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل وكذلك الضرائب والرسوم التي فرضتها الحكومة.

من جانبها، تعمل الجهات الحكومية على مراقبة تلك الزيادات في الأسعار وتنظيم الأسواق بشكل فعال. كما تعهدت باتخاذ إجراءات للحد من هذه الزيادات وتوفير الحاجة للمستهلكين بأسعار معقولة.

على الرغم من جهود الحكومة، ينبغي أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على هذه الزيادات في الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للجميع بأسعار معقولة وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.