جولة مفاجئة لرئيس مركز المحلة لمتابعة رفع الاشغالات وإزالة التعديات
قام اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بجولة مفاجئة بعدد من قرى مركز المحلة بمشاركة المهندس محمد السباعي و المهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة و أكد رئيس المدينة أن الجولة تضمنت رفع معروضات الباعة الجائلين بالجزيرة الوسطى على الطريق الدائرى و إزالة بوابة مخالفة ( عبارة عن 2 عامود بطول 5 متر تقريباً داخل الحيز العمرانى ) بدون ترخيص بمدخل قرية الجابرية و تم رصد 7 مخالفات إلقاء قمامة بالطريق العام بقرية الجابرية و تم تحرير محاضر نظافة للمخالفين كما تم متابعة تواجد سيارة المركز التكنولجى المتنقلة بقرية الهياتم حيث تم تنفيذ 29 معاملة ( 25 معاملة متغير و 4 معاملة كارت وصف ) كما تمت تسويه طريق المحلة / الجابريه أمام محطة صرف كفر العبايدة
و أضاف رئيس المدينة أن الوحدات المحلية قامت اليوم بعدد من حملات النظافة بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و التى تضمنت أمام الجمعية الزراعية و ترعة الرواتب و نفق المغازى بالجابرية و طريق الهياتم / الأبشيط بالهياتم و طريق داير الناحية و امام مركز شباب بالسجاعية و رفع مخلفات تطهير طريق ترعة عزبة جعيطر و طريق المقابر نطاق وحدة العامرية و بجوار المدرسة التجريبيه و مبارك كول وطريق المحلة / المنصورة بمحلة أبو على و طريق المحلة / طنطا و مدخل الهيلتون نطاق وحدة صفط تراب
يذكر أنه شارك فى الجولة لمياء مرعى رئيسة الوحدة المحلية للجابرية و مسئولى التفتيش و المتابعة الميدانية لرصد المخالفات و اتخاذ اللازم نحوها