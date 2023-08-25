نجل ضحية جمصة يروي "للوفد" تفاصيل موت أمه على يد أبن الخال

استيقظ أهالى جمصة فى محافظة دمياط ، على جريمة بشعة، فقد أقدم شاب على انهاء حياة عمته ذبحا، بطريقة بشعة بسبب معاتبته على سوء سلوكة وتم إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ذهب محرر "الوفد" إلى منزل المجني عليها، بدمياط والتقي "بنادر" نجل الضحية وقال (انا عايز حق أمي).. بدأ حديثة بهذه الكلمات وسرد الواقعة وقال، يوم الأربعاء الماضي، جاء المتهم "أبن خالي" ويدعي ،محمد حمدي عاطل ،إلى منزل والدتي وظل 5 أيام ولا يريد الخروج إلى الشارع وذلك لاختبائه من أعين الناس بسبب سرقتة"موتوسيكل".

وأضاف نادر: حاولت الضحية معاتبه المتهم بسبب سوء سلوكه مرددة "أمك ماتت زعلانه منك من اللي بتعمله "، القاتل اعتبرها أهانه وقرر الانتقام، وقام بالتعدي عليها "بسكين"، بمنطقة الرقبة، حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم فر المتهم هاربا وعند عودتي إلى المنزل رأيت نهرا من الدماء هرولت نحو غرفة والدتي، لمعرفة سبب تلك الدماء رأيت جثمان "أمي" ملقيا على الأرض ويوجد "سكين" بمنطقة الرقبة، شعرت بالصدمة تكثفت قدماي من بشاعة المنظر وصرخت بعلو صوتي، "أمي ماتت يا أهل البلد".

واستكمل حديثة: أهالي المنطقة هرولة نحو الشقة وحاولي تهدئتي ثم طلبة الشرطة وبعد دقائق قليلة حضر رجال المباحث، وبعد دقائق تم كشف لغز الجريمة، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وأشكر رجال المباحث على سرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة، وأنها حديثة "عاير حقا أميا ماتت دون سبب والقصاص يشفي غليلي.

المتهم "مبحبش حد ينصحني"

قال "محمد حمدي" المتهم بقتل عمته، أمام جهات التحقيق بعدما تم القبض عليه اعترف بوجود خلافات بينه وبين المتوفاة لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة كان المتهم يخطبان بمنزل المتوفاة بسبب سرقه دراجة نارية.

وأضاف: فبحبش حد ينصحني عمتيه "مني" حاولت تغيرا سلوكيا وعايرتني بموت والدتي بسوء سمعتي الأمر الذي جعلني أستشيط غضبا ونشبت مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بآلة حادة كانت بحوزته ولاذ بالهرب خوفا من المسالة القانونية

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية استقبالها جثة (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والعرض على النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرتها لدفنها بعد أن أنتهي الطبيب الشرعي من تشريح الجثة.