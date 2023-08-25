أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «لف وارجع تانى» طرح العمل فى دور العرض السينمائية أمس الخميس، بعد تأجيله عدة مرات، وينضم بذلك لأفلام موسم صيف 2023، حيث يدخل ضمن منافسات الموسم السينمائى الأقوى على مدار العام.

تدور أحداث فيلم «لف وارجع تانى» فى إطار فانتازى كوميدى حول مجموعة من الأصدقاء من عدة محافظات يتجمعون فى شقة للمغتربين داخل أحد حوارى القاهرة، للبحث عن عمل، ولكنهم يستيقظون من نومهم فى أحد الأيام ليجدوا العمارة التى يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها، وتبدأ رحلة شاقة لإعادة الحارة وسكانها من جديد.

فيلم «لف وارجع تانى» تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، وهو بطولة شيرى عادل، آيتن عامر، أحمد فتحى، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، طارق الإبيارى، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلى، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادى على.

وخلال أحداث فيلم «لف وارجع تانى» تظهر الفنانة شيرى عادل ضيفة شريف، حيث تجسد شخصية فتاة بدوية لأول مرة، وخلال الأحداث تتحدث باللهجة البدوية، وبالفعل تم الكشف عن البوستر الخاص بها وهى ترتدى الزى البدوى.