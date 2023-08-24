“حوكمة الحدود وحماية المتنقلين".. دورة تدريبية للعاملين بجمارك الأقصر وأسوان

شهدت محافظة الأقصر، ختام فعاليات الدورة التدريبية حول حوكمة الحدود وحماية الأشخاص المتنقلين؛ في إطار حرص وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك ومواكبة التطورات العالمية، من خلال التعاون مع الجهات الدولية، وفى إطار تعاون وزارة المالية مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 24 اغسطس 2023.

حضر فعاليات الدورة التدريبية السيد ميخاو نوبيس ممثل بالمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن رئيس بعثة المنظمة بالقاهرة، ومحمود الفقي، ممثلًا عن وزارة المالية، ومسؤول التنسيق بين وزارة المالية والمنظمة الدولية للهجرة، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ومحمد متولى محمود، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، وزكريا عطاى ممثلا عن مصلحة الجمارك، وبحضور عدد من العاملين لجمارك الأقصر، وأسوان.

وجاءت الدورة التدريبية وفقًا لتوجيهات السيد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والعميد محمد رشوان، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بتكثيف الدورات التدريبية للسادة العاملين بالمنطقة الجنوبية، والمنافذ الحدودية؛ للتعرف على مفاهيم حوكمة الحدود والأشخاص المتنقلين، وحقوق الإنسان على الحدود، والتعريفات المتعلقة بالهجرة ومسارات الهجرة والأطر الوطنية القائمة حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الوصول بالعاملين الجدد إلى المستوى الأمثل، والارتقاء بهم بهدف تنمية قدراتهم فى بداية عملهم الجمركي.

وفى ختام فعاليات الدورة تم تسليم المشاركين فى الدورة شهادات اجتياز الدورة التدريبية.