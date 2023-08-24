الأهلي والأخدود.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين النادي الأهلي ونظيره الأخدود، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024.

التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين الأهلي والأخدود

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات الشوط لكنه دون تسجيل أي هدف، وبتلك النتيجة يرفع نادي الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من الترتيب، على الجانب الأخر يرفع نادي الأخدود رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر من الترتيب.