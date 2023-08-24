الفرق بين الربو عند الأطفال والبالغين

الربو هو حالة مزمنة تؤثر على الشعب الهوائية، ويسبب الصفير وصعوبة التنفس هناك أنواع مختلفة، مثل الربو في مرحلة الطفولة، وربو البالغين، والربو الموسمي، والربو المرتبط بمكان العمل.

يتسبب الربو في تورم والتهاب الجدران الداخلية للممرات الهوائية، أو القصبات الهوائية، وأثناء نوبة الربو، تنتفخ المسالك الهوائية، وتضيق العضلات المحيطة بها، ويصبح من الصعب على الهواء أن يتحرك داخل وخارج الرئتين.

تحدث نوبة الربو عندما تصبح الأعراض شديدة، ويمكن أن تبدأ الهجمات فجأة وتتراوح من خفيفة إلى مهددة للحياة.

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تورم المسالك الهوائية إلى منع وصول الأكسجين إلى الرئتين وهذا يعني أن الأكسجين لا يمكنه الدخول إلى مجرى الدم أو الوصول إلى الأعضاء الحيوية ولذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة إلى رعاية طبية عاجلة.

أنواع الربو

يمكن أن يتطور الربو بعدة طرق مختلفة ولأسباب عديدة مختلفة، ولكن المسببات غالبًا ما تكون نفسها ويمكن أن تشمل عدة فئات واسعة، مثل:

المواد المسببة للحساسية، بما في ذلك الوبر وحبوب اللقاح

المهيجات، مثل الدخان والمواد الكيميائية

يمارس

الحالات الصحية الأخرى

طقس

بعض الأدوية

مشاعر قوية

تناقش الأقسام أدناه بعض أنواع الربو الشائعة:

الربو في مرحلة الطفولة

الربو هو الحالة المزمنة الأكثر شيوعاً عند الأطفال يمكن أن يتطور في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين.

وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية (ALA)، تشمل بعض المسببات الشائعة للربو لدى الأطفال ما يلي:

التهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد

دخان السجائر، بما في ذلك دخان التبغ السلبي

مسببات الحساسية

ملوثات الهواء، مثل تلوث الأوزون والجسيمات، سواء في الداخل أو الخارج

التعرض للهواء البارد

التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة

الضغط

الربو عند البالغين

يمكن أن يتطور الربو في أي عمر، بما في ذلك مرحلة البلوغ، وهناك بعض العوامل التي تؤثر على خطر الإصابة بالربو في مرحلة البلوغ تشمل:

أمراض الجهاز التنفسي

الحساسية والتعرض لمسببات الحساسية

العوامل الهرمونية

بدانة

ضغط

التدخين