تفعيل وحدة مناظير الأنف والجيوب الأنفية بمستشفى ههيا

قام الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى ههيا المركزي، تحت إشراف الدكتور إسماعيل بديوي مدير المستشفى، بإجراء عملية استئصال جزيء لغضاريف الأنف ولحمية خلف الأنف بالمنظار لمريض يعاني من انسداد بالأنف، وتم إجراء المنظار بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتتلقى العلاج بقسم الأنف والأذن بالمستشفى.

شارك في إجراء العملية كل من: الدكتور محمد وصفي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور عبدالرحمن أحمد اخصائي الأنف والأذن، والدكتورة سارة ربيع طبيبة التخدير بالمستشفي وطاقم تمريض العمليات بالمستشفى.

وقدم الدكتور هشام مسعود ،وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمدير المستشفى وجميع الأطباء على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية