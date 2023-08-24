القباج:500 مليون جنيه لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين وذوي الإعاقة والأولى بالرعاية

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة لتمكين الفتيات من خلال المبادرات والأنشطة والبرامج المختلفة التي تهتم بالمرأة والطفل وحقوق كل منهم.

وقالت القباج خلال كلمتها في احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة، أن وزارة التضامن قامت بتنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، لإعداد قيادات شابة ترتكز على التنوع وتنمية الشخصية والابتكار، مع التركيز على الفتيات للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك تأكيدًا أن الفتاة والمرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير في النجاح والترقي كإنسانة وكمواطنة وكزوجة وكأم.

برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية والعملية تصل إلى 500 مليون جنيه

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية والعملية تصل إلى 500 مليون جنيه لدعم طلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية والطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي.

تقديم وزارة التضامن مبادرات لتمكين الفتيات

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالكثير من الجهود لتمكين الفتيات منها تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، لإعداد قيادات شابة ترتكز على التنوع وتنمية الشخصية والابتكار، مع التركيز على الفتيات للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك تأكيدًا أن الفتاة والمرأة المتعلمة فرصها أعلى بكثير في النجاح والترقي كإنسانة وكمواطنة وكزوجة وكأم، وتصل مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية والعملية إلى 500 مليون جنيه، لدعم طلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية والطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي.

استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%

وأكدت القباج، أن الوزارة قامت بدعم التعليم المجتمعي من خلال:

دعم 34 ألف طالب وطالبة في 1100 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع 11 جمعية أهلية، علماً بأن نسبة استفادة الفتيات من برامج التعليم المجتمعي ما يقرب من 57%، فضلا عن مشروطية الدعم النقدي "تكافل"، وذلك للمساهمة في القضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، من خلال تعزيز برامج تمكين الفتيات والنساء.

إلزام الأسر "تكافل" بإرسال فتياتها وأولادها إلى التعليم ومنعهم من تزويج الأبناء والفتيات قبل السن القانوني لتوثيق الزواج 18 سنة كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.

مبادرة الطالب المنتج وتحفيز المشروعات متناهية الصغر للشباب والنساء، حيث تقدم الوزارة تدريبات متخصصة لتنمية فكر الأعمال وروح الاستثمار لدى الشباب، مع إتاحة منح لعمل مشروعات متناهية الصغر للطلاب بحوالي 15 ألف جنيه.

وأكدت القباج أن الوزارة تنفذ برامج عديدة للطفل والمرأة والأسرة المصرية منها:

برنامج التربية الإيجابية من خلال إعداد استراتيجية "التربية الإيجابية... مشاركة" بالشراكة مع 9 جهات حكومية ومنظمات أهلية ومنطمة يونيسف، وإعداد دليل يركز على خمس محاور لتربية الأطفال بإيجابية ونبذ العنف بكافة أشكاله، والذي يشمل جوانب الصحة، والتغذية، والتعليم، والتأديب الإيجابي والمشاركة، وتنمية المهارات والعلاقات.

برنامج مودة لإعداد الشباب المقبلين على الزواج، من خلال منهج تدريبي وصل إلى 680 ألف شابة وشاب، ومن خلال منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد التي استفاد منها 4,7 مليون مواطن مصري.

برنامج وعي الذي يستهدف تعزيز الوعي الإيجابي لحماية الأطفال والنساء والمواطنين بشكل عام، والذي يدعو إلى وقف كافة أشكال العنف والتمييز والتنمر والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والأمية.

تقديم منح جامعية للكفيفات، حيث تقدم الوزارة منحا للدارسات الكفيفات، ويبلغ عدد المستفيدات منها 126,200 سيدة ذات إعاقة يدرسن في 18 جامعة مصرية.

تمكين وحماية الفتيات الأولى بالرعاية من اليتيمات كريمي ومعلومي النسب، ورفض التمييز أو التنمر عليها وتمكينهن بكل السبل والموارد.

تقديم الوزارة دعم نقدي وعيني بقيمة 1.34 مليار جنيه سنويا مستهدفا 440 ألف يتيمة ويتيما بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وزارة التضامن تشرف على 10 مراكز لاستضافة النساء في 9 محافظات

وتابعت وزيرة التضامن، أن هناك مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، حيث تقدم الوزارة خدمات حماية النساء من جميع أشكال العنف، سواء كان عنفاً نفسياً أو جسدياً أو الاستغلال الاقتصادي، كما تشرف وزارة التضامن علي 10 مراكز لاستضافة النساء في 9 محافظات، إجمالي السيدات المستفيدات 3,000 سيدة و200 طفل.

وأوضحت أنه تم إنشاء أول دار إيواء للضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والسيدات بالقليوبية بالتعاون بين الخارجية والتضامن الاجتماعي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج شهدت احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف فى مصر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.