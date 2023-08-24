مجلس مدينة أسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وضمان سلامتهم في حالة حدوث أية أزمات طارئة، تم عقد اجتماع لمناقشة خطة إخلاء مبنى مجمع المصالح في مدينة أسيوط، بناءً على التوجيهات القيادية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبتعليمات المهندس حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط.



وحضر الاجتماع كلا من المهندس شنوده موسى، نائب رئيس المركز، والمهندسة هالة نصير، نائب رئيس المركز، وعبدالرحمن هريدي، سكرتير عام المركز، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية بالمركز.



وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة إخلاء المبنى والخطط البديلة في حالة الطوارئ.

وقدم المهندس شنوده موسى، نائب رئيس المركز خطة إخلاء المبنى واستعرض أحمد شحاتة، مدير إدارة الأزمات بالمركز، نموذجًا لتوضيح خطة الإخلاء في حالة الطوارئ.



وتم الاتفاق على نقاط عدة خلال الاجتماع، منها توزيع بنارات وأسهم إرشادية للخروج الآمن في حالة الطوارئ، وتأكيد تواجد طفايات الحريق في أماكنها الصحيحة بعد التأكد من أنها تمر بالصيانة اللازمة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجهات المختصة على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتقديم الرعاية والحماية لهم في حالات الطوارئ، وضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ

مجلس مدينة ومركز اسيوط يقوم بخطة الإخلاء في حالة الطوارئ