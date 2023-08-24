مريم سعيد صالح تطالب جمهورها بالدعاء.. أصيبت بورم فى المعدة

فاجأت الفنانة مريم سعيد صالح جمهورها بإعلانها إصابتها بورم في المعدة خلال الفترة الماضية، حيث كشفت عن إجرائها عملية منظار لاستئصاله.

وطالبت مريم سعيد صالح جمهورها بالدعاء لها بالشفاء لافتة أنها تنتظر نتيجة التحاليل للاطمئنان على حالتها الصحية.

الفنانة مريم سعيد صالح

قالت مريم سعيد صالح فى تصريحات صحفية أنها فقدت السوائل جميعها منها الأملاح والمعادن من جسمها وارتفع الدم، ودخلت على إثر ذلك التعب الشديد للعناية المركزة لمدة 3 أيام.

وأضافت مريم سعيد صالح: تم نقلي غرفة عادية واكتشفت إن عندي ورم في المعدة وعملت عملية المنظار والدكاترة شالوا الورم كتر خيرهم، ومنتظرة نتيجة التحاليل.

الفنانة مريم سعيد صالح

واختتمت مريم سعيد صالح أنها حاليًا في المنزل تتابع مع الطبيب المعالج.

من ناحية أخري، أعلنت ابنة مريم سعيد صالح، خلال الأيام الماضية تعرض والدتها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث نشرت صورة لوالدتها وهي على فراش المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ادعوا لوالدتي بالشفاء.

نسل الأغراب

وكانت حققت الفنانة مريم سعيد صالح نجاحًا من خلال مشاركتها فى مسلسل "نسل الأغراب"، الذي دارت أحداثه حول عائلة غفران وعساف الغريب، حيث يخرج من السجن عساف بعد مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف عائلتي غفران وعساف محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.

الفنانة مريم سعيد صالح

شارك في مسلسل نسل الأغراب بطولة مسلسل نسل الأغراب كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.