حوار مفتوح.. ماذا يقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة للشباب الراغب في السفر

أدار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، مع الوفد الحكومي الهولندي أثناء زيارتهم إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حوارًا مفتوحًا حول ما يقدمه المركز في سبيل تحقيق استفادة أكبر للشباب في المرحلة المقبلة، وفقا للاتفاقيات المنظمة للهجرة وحركة الأيدي العاملة عالميا، وكذلك خطة عمل المركز في دعم القدرات والمساعدة في تجهيز أوراق السفر وتدريبات اللغة وتدريبات عن ثقافة المجتمع الألماني.

وكذلك خدمات التدابير الاستشارية للهجرة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب خدمات العائدين والتدريبات وورش العمل المختلفة للشباب في مجالات المبيعات والتسويق الرقمي والبرمجة وإدارة المشروعات والإرشاد المهني.

ولفت مساعد وزيرة الهجرة إلى أن المركز يعد الأول من نوعه في مصر الذي وفر فرصًا للشباب للتدريب والتوظيف في ألمانيا، من خلال عقد دورات تدريبية وتقديم استشارات ونصائح، ويتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول والكيانات الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مثل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والمملكة العربية السعودية.

وقد أجرى وفد حكومي هولندي رفيع المستوى زيارة إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والسيد/ بيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي معالي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

ويضم الوفد الهولندي ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والأمن والشئون الاجتماعية والعمل الهولندية، والسفارة الهولندية بالقاهرة، كما استقبلهم في مقر المركز من الجانب الألماني السيد/ أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد آخر من ممثلي الوكالة الألمانية، وكذلك فريق العمل الخاص بالمركز.

وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد الهولندي، برفقة السيد مساعد وزيرة الهجرة، بجولة تفقدية للتعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز، ثم استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الأنشطة والخدمات المختلفة.

يذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقع في حي المعادي بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على 3 مجالات، أولها: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، ثانيها: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، وثالثها: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا ودول أخرى.