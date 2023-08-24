أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) ابتداءً من الأحد المقبل، والذي سيكون في 26 أغسطس 2023م. وأشار المحافظ إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%.

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال (فصول fs1 و fs2) والصف الأول الابتدائي (Year 1)، وسوف يتم قبول التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

يجب الإشارة إلى أن المدرسة مقامة على مساحة تبلغ 5800 متر مربع وتضم 28 فصلاً، وتهدف إلى استيعاب 1000 طالب. وتعتبر المدرسة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.

تعد المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) مكانًا هامًا لتوفير تعليم متميز وجودة عالية للطلاب في الوادي الجديد. وتقدم المدرسة خطة دراسية شاملة تشمل المناهج التعليمية العالمية والمواد التعليمية الحديثة، وتعزز مهارات الطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية.

وتسعى المحافظة لدعم التعليم بشكل عام، وتؤكد على أهمية توفير فرص تعليمية جيدة للطلاب في المنطقة. ومن خلال دعم المصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%، تأمل المحافظة في تشجيع أكبر عدد ممكن من الطلاب على الالتحاق بالمدرسة والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة.

ومن المتوقع أن تشهد المدرسة الرسمية الدولية (I.P.S) إقبالًا كبيرًا من الأهالي في الوادي الجديد، حيث يبحث الأهل عن تعليم عالي الجودة ومصروفات اقتصادية في آن واحد. ويتطلع المسؤولون التعليميون في المحافظة إلى أن تسهم المدرسة في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد : بدء التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية Ips