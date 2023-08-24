محافظ الشرقية يلتقي بنقيبي الأطباء والأسنان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور النقابات المهنية في تطوير العمل المهني وخاصة في المجالات المرتبطة بصحة المواطن لخلق مجتمع صحي وسليم.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالشرقية، والدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد شاكر أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان واتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والنقابة لتقديم أفضل الخدمات للأطباء والعاملين بقطاع الصحة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من نقابتي الأطباء والأسنان، ليؤكد المحافظ أنه دائم التواصل مع النقابات المهنية للوقوف على المشكلات التي تعاني منها أعضاء الجمعية العمومية، وتوفير الحلول العاجلة لها في اطار القانون بالإضافة إلى العمل على تحسين بيئة العمل لتعود بالنفع على المستفيدين.

أشاد النقيبان بمجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والشخصيات العامة لعام 2023، والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة أمل الجندي، عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، والدكتور مصطفى عوض الله، رئيس شعبه أصحاب الصيدليات، والدكتورة فاطمة حبيب، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، وعدد من الصيادلة.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية تكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لعطائهن الدائم ودورهن في تحقيق الاستقرار لأسرهن الصغيرة بما ينعكس على استقرار وتقدم المجتمع، بالإضافة إلى إخلاصهن في عملهن وتأديته على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل اللبنة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع وتخريج جيلًا يستطيع أن يُشارك في بناء وطنه وتقدمه.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية أشاد فيها باحتفالية النقابة لتكريم الأمهات المثاليات من الصيادلة، وذلك تقديرًا لعطائهن الدائم في خدمة أسرهن بجانب عملهن في المجال الصيدلي وتأديته على الوجه الأكمل.

أوضح محافظ الشرقية أن الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرى و5090 تابعًا ولديها مشكلات متراكمة تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات المؤداة للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية كافة.

وقال المحافظ إن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين، لافتًا أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 62 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

كما نوه محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها الرئيسية والفرعية وكذلك خلق محاور مرورية جديده تسهم في فك الاختناقات المرورية بها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب صيادلة الشرقية، عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية في احتفالية النقابة بتكريم الأمهات المثاليات مقدمًا له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة تقديرًا لدور الصيدلي في المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم.

كما حرص نقيب صيادله الشرقية على إهداء محافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره الفعال في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ الشرقية بتكريم عددًا من الأمهات المثاليات لنقابة الصيادلة بمنحهن شهادات تقدير، تشجيعًا لهن على مواصلة رسالتهن السامية للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.