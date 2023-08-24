تعيين مديرًا لإدارة الشؤون الوقائية بمديرية الصحة بقنا

أدي الدكتور خالد الزمقان، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، أمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك لشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان فى قنا.

جاء نص اليمين الدستورى " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدي واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب.

هنأ محافظ قنا مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة ، متمنيا له التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل ، وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية.

ووجه المحافظ، خالد الزمقان، بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يضم مجموعة متميزة من الكوادر الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

في سياق ذي صلة، وجه الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بإستمرار سلسلة المتابعة والرصد علي مدار اليوم من فرق الإشراف ورفع تقارير المرور للوقوف علي المعوقات التي تحول دون وصول الخدمة الطبية لمستحقيها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومحافظ قنا.

وكان فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والدكتور محمود عبدالحليم و نبيل فوزي بتفقد مستشفي الوقف المركزي مساءاً وذلك للتأكد من تكامل الخدمات المقدمة بها علي مدار الساعة.

وأوضح مدير عام مديرية الشؤون الصحية أن الفريق قد تفقد الإستقبال وتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الفريق قد تفقد قسم الكلي الصناعي بالمستشفي وقسم الأطفال وقسم الباطنة والعمليات للإطمئنان علي المرضي وعلي الخدمة الطبية المقدمة لهم.