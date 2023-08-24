احصلي على حوض كالمرآة بهذه الخلطة السحرية

ترغب جميع ربات البيوت في الحصول على وصفة سحرية للتفتيت على الدهون المتراكمة في الحوض، والناتجة من المواعين وبواقي الطعام، والتي تعطي مظهر غير مرغوب فيه للحوض، لذلك نقدم لك وصفة سحرية تجعله نظيف ولامع كالمرآه.

تنظيف الحوض

مكونات الوصفة السحرية

نصف كوب بيكنج صودا

ملعقتين كبيرتين من صابون المواعين

فرشاه لدمج الخليط وفرده

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونين بشكل جيد باستخدام الفرشاه، دون إضافة مياه للخليط.

افردي الخليط على الحوض والحنفية بشكل جيد، ثم اتركي الخليط حتي يجف تمامًا لمدة 10 دقائق.

باستخدام الليفه والمياه، اغسلي الحوض والحنفيه جيدًا، وستلاحظين لمعانهم كالمرآه.